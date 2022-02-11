Сосновоборск, Красноярский край, 11 февраля, 2022, 04:17 — ИА Регнум. В городе Сосновоборске Красноярского края проводится проверка по факту гибели подростка в результате поражения электрическим током. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

mikegi Ток

9 февраля в квартире одного из домов в Сосновоборске было обнаружено тело 14-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током.

По предварительным данным, вечером 9 февраля мальчик находился дома. Он сидел на диване и держал в руках мобильный телефон с подключенным в сеть зарядным устройством. Спиной подросток облокотился на батарею отопления.

В какой-то момент он получил удар электрическим током и потерял сознание. На место быстро прибыли медики, однако спасти ребёнка не удалось.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Урюпинском районе Волгоградской области двухлетняя девочка получила ожоги рук после удара током.

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