Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Ан-2, предположительно, потерпел крушение и упал на Камчатке. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

(сс) Dmitry Terekhov Ан-2

Информация о возможном падении самолёта поступила в региональное ведомство днём от очевидцев. Падение самолёта наблюдалось в районе села Коряки Елизовского района. Самолет с грузом летел в село Тымлат.

В настоящее время к месту предполагаемого падения самолёта следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста посёлка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших при крушении самолёта в Южном Судане.