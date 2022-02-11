Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 04:12 — ИА Регнум. На Камчатке в районе села Коряки Елизовского района днём 11 февраля разбился легкомоторный самолёт Ан-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zajcsik Ан-2

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Информация об авиапроисшествии поступила от очевидцев.

К месту крушения выдвинулись спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее пяти человек получили травмы при крушении грузового самолета при посадке в Южном Судане, написало агентство Синьхуа.