Вена, , 04:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Австрии из-за «российской угрозы» рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок на Украину, если же такая поездка вызвана крайней необходимостью — относиться к ней «с особой осторожностью». Об этом сообщает пресс-служба МИД Австрии.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

МИД Австрии «Из-за вызванных перемещением российских войск на границе с Украиной напряжённостей в настоящее время не рекомендуется совершать поездки без крайней необходимости на Украину».

Также всем уже находящимся на территории Украины австрийцам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в специальном разделе на сайте ведомства и внимательно отслеживать через СМИ развитие ситуации в стране пребывания.

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Ранее покинуть Украину, в связи с так называемой «российской угрозой» этой стране, своим гражданам рекомендовал Госдепартамент США.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время визита на Украину заявил, что персонал австрийского посольства продолжит работу в Киеве.

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