Кожевниковский район, Томская область, , 04:10 — REGNUM Против главы Кожевниковского района Томской области возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По информации ведомства, дело возбуждено по материалам областного УФСБ. Чиновник подозревается п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства»).

По предварительным данным, глава района в апреле 2020 года заключил между администрацией и одной из томских организаций муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в селе Кожевниково в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Исполнить контракт должны были до конца 2020 года.

Однако в нарушение положений Градостроительного кодекса и условий контракта, от заказчика (администрации Кожевниковского района) в лице подозреваемого и подрядчика не поступило извещение о начале строительства в орган государственного строительного надзора. Соответственно, не осуществлялся надзор в отношении объекта реконструкции.

Объект не был введён в эксплуатацию, не было получено заключение органа государственного строительного надзора о его соответствии. Несмотря на это, в декабре 2020 года подозреваемый принял все работы. Они были оплачены в полном объёме.

В ноябре 2021 года подозреваемый от имени администрации заключил муниципальные контракты на выполнение режимно-наладочных работ на реконструируемом объекте. Между тем, эти работы уже были предусмотрены и оплачены по заключённому в апреле 2020 года муниципальному контракту.

Расследование продолжается.

Добавим, по данным администрации Кожевниковского района, в октябре 2019 года по результатам конкурса на должность главы района был избран Александр Малолетко.

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