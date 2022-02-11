Миннеаполис, США, , 04:07 — REGNUM Два человека были убиты в результате стрельбы на севере американского города Миннеаполис (штат Миннесота), 10 февраля передал телеканал FOX9.

Стрельба Alexas_Fotos

Инцидент произошел в районе Уиллард-Хей. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тела двоих человек в припаркованном автомобиле. Подозреваемый в стрельбе скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция.

Накануне всего в нескольких кварталах от места происшествия произошел другой инцидент со стрельбой, в результате которого погиб подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) произошла стрельба на территории одной из школ, из-за чего ранения получили ученик и охранник учебного заведения.

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