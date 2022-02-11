Степанакерт, , 03:59 — REGNUM Учения со стрельбами из стрелкового оружия и штатного вооружения БТР-82А провели российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что экипажи бронетранспортёров в ходе учений отработали нормы по вождению, преодолению препятствий на пересечённой местности, а также выполнили упражнения по стрельбам из штатного вооружения БТР-82А по различного вида целям.

Кроме того, военнослужащие выполнили ряд упражнений по огневой подготовке из стрелкового оружия. Всего в учениях было задействовано около десяти единиц боевой и спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские миротворцы сопроводили паломников к древнейшему монастырскому комплексу Амарас.

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