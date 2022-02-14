Москва, 14 февраля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Турция по роли во внешней политике планирует войти в число ключевых мировых держав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция стремится повысить свой статус во внешней политике и поэтому хочет показать себя «над схваткой» в российско-украинском конфликте. Повышение внешнеполитического статуса является давней задачей турецкой дипломатии. Есть даже такая формула, выдвинутая Анкарой», «мир — больше пяти». То есть, имеется ввиду, что в Совете безопасности ООН пять постоянных членов, но на самом деле стран, которые могут претендовать на серьёзный внешнеполитический статус, больше, чем пять. И как минимум Турция, как региональный лидер, может претендовать на какой-то исключительный статус. И в данном случае она этот статус показывает — что она может выступать посредником в конфликте между разными странами, даже такими серьёзными, как Россия и Украина с её внешнеполитическими патронами», — сказал эксперт.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта вокруг Украины.