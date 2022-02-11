Москва, , 03:51 — REGNUM Единственный путь для Украины перестать быть колонией бандеровцев — это избавиться от бандеровцев раз и навсегда, прежде всего самостоятельно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «ОбъективНо» на белорусском телеканале ОНТ.

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По словам политолога, казалось бы, в современном мире нет и не может быть цивилизаций, поскольку религия уже не управляет человеческими сообществами так, как это было в предыдущие эпохи, но цивилизационные швы есть. На Украине этот шов пролегает между бандеровцами и украинцами.

«Украина — это большая колония бандеровского меньшинства. Все остальное население порабощено, боится и оно колонизировано этим бандеровским меньшинством. В этом смысле избавление этого меньшинства, его разгром — есть путь к свободе украинской. А свободный украинец, и в этом президент Лукашенко прав, обязательно войдет в единый славянский мир, обязательно. Вопрос, как его от этого освободить», — заявил Кургинян.

Причем освобождение, по мнению эксперта, должно происходить не русской военной силой, а иначе. Поскольку крайне важно, чтобы чудовищный морок ушел с украинской земли. Идеологической и концептуальной основой для этого может стать только самость России как альтернативного Запада, не принимающего ценности актуального Запада.