Оттава, 11 февраля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Канадская полиция задержала в Оттаве не менее 25 протестующих против обязательной вакцинации, а также выписала 1775 штрафов. Об этом говорится в официальном заявлении городской полиции.

В Канаде холодает

В настоящее время канадская полиция расследует 126 уголовных дел, связанных с протестными акциями. При этом правоохранительные органы продолжают штрафовать граждан, чтобы те не оказывали поддержку протестующим дальнобойщикам. В частности, полиция пытается пресечь передачу протестующим горючего и продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский высший суд заморозил доступ к средствам, которые собрали протестующие дальнобойщики в качестве добровольных пожертвований. Отмечалось, что участникам протестных акций к этому времени удалось собрать более $8 млн.