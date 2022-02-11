Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. На Камчатке в 2021 году было выявлено 550 нарушений в детских садах. Прокуроры вынесли 95 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 85 лиц, а ещё 42 — к административной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Yarregion.ru Детский сад

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Часть выявленных нарушений касалась организации питания детей в дошкольных учреждениях. После вмешательства прокуратуры в садах устранены замечания по хранению, обработке пищевых продуктов, усилен контроль за работой бракеражных комиссий и соблюдением рациона питания воспитанников.

Также были устранены нарушения антитеррористического законодательства в детских садах Петропавловска-Камчатского и Усть-Камчатского района.

Удалось полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Чукотского района проверила информацию из соцсетей, где на фото был запечатлён процесс приготовления творожной запеканки с помощью строительной дрели в школе села Лаврентия.