Саратов, , 03:45 — REGNUM Контракт на ремонт кровли кадетской школы обернулся судебным иском прокуратуры Саратовской области к подрядчику — ООО «Волгастрой». С ответчика требуют оплаты причинённого ущерба, выплаты пени, штрафов и расходов на проведение экспертизы. Слушания по делу намечены на 28 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск на общую сумму 1 874 956,8 рубля был подан 1 февраля 2022 года «в интересах публично-правового образования — Саратовской области в лице министерства образования Саратовской области, комитета по управлению имуществом Саратовской области, ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. Талалихина». Ответчик — строительная компания из Энгельса, которая выступала исполнителем десятка госконтрактов.

Стоит отметить, что непосредственно в материалах суда фигурировала уже иная сумма претензий — 10 534 856,13 рубля.

«Исковые требования прокураторы к ООО «Волгастрой» обусловлены отступлением подрядчика от условий контракта. Согласно контракту подрядчик принял обязательство отремонтировать кровлю кадетской школы. После подписания акта о приемке работ произошел залив помещений школы, в результате чего публичному образованию причинен ущерб», — отмечается в материалах дела.

Одновременно с иском прокурор потребовал наложить обеспечительные меры в виде ареста счетов компании в пределах суммы заявленных требований, но суд отклонил ходатайство. Это решение обжалуется.