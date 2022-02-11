Москва, 11 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Определять внешнюю политику Украины в последние годы вместо США стала Великобритания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

«Британия на данный момент занимает на Украине ключевое место. Украина сменила своего внешнеполитического патрона с Вашингтона на Лондон. Это произошло после избрания Владимира Зеленского президентом. И теперь определяют внешнюю политику и прикрывают антироссийские действия украинского президента британские дипломаты и британские военные структуры. Во многих ведомствах британские консультанты находятся на постоянных началах. И многие спецоперации — информационные или диверсионные, это их если не рук, то ума дело», — сказал эксперт.