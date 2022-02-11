Пекин, 11 февраля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Компания Hengli Group из списка Fortune Global 500, базирующаяся в провинции Цзянсу в восточном Китае, приступила к строительству своего нового научно-технического промышленного парка полиэстера на острове Чансиндао в северо-восточном китайском городе Далянь, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

dmytrok Порт Далянь

Парк будет построен в три этапа и направлен на создание крупных промышленных цепочек, охватывающих разлагаемые материалы, функциональные полиэфирные материалы, высокоэффективные полимерные материалы, высококачественные волокнистые материалы и новые энергетические материалы, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что при общем объеме инвестиций около 26 млрд юаней (около $4 млрд) проект строительства первой фазы парка после ввода в эксплуатацию в 2023 году принесет годовой объем производства на сумму 42 млрд юаней.

Проект первой фазы включает производственные линии с годовой производительностью 2,6 млн тонн функционального полиэфира и 1,6 млн тонн высокоэффективной смолы, а также вспомогательные сооружения, такие как причал. Hengli Group планирует превратить парк в всемирно известную экологически чистую промышленную базу, тем самым способствуя оживлению северо-восточного Китая.