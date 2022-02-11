Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Создание новой стратегии по национальной безопасности США задерживается из-за напряженности вокруг Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По их данным, Белый дом пока не уверен, «вторгнется» ли Россия на Украину. Из-за этого в США пока не знают, как оценивать «российскую угрозу». При этом источники утверждают, что самым крупным противником для Соединенных Штатов по-прежнему остается Китай. Именно он представляет наиболее серьезную угрозу в долгосрочной перспективе.

Газета отмечает, что новая стратегия по нацбезопасности США должна была быть представлена еще в первой половине 2021 года. Тем не менее в Белом доме продолжают разработку этого документа. Пока источники затрудняются назвать даже примерные сроки.