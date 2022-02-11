Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Суд округа Колумбия 10 февраля принял решение о переводе в Вашингтон задержанной в Нью-Йорке супружеской пары, обвинённой в кибервзломе в 2016 году криптовалютной биржи Bitfinex и краже до $4,5 млрд. Это следует из размещённого в электронной базе постановления суда.

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Гражданин России и США 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя супруга, гражданка США Хизер Морган были задержаны на Манхэттене утром 8 февраля.

из постановления суда округа Колумбия «Суд… постановил, чтобы Служба маршалов США незамедлительно перевезла подсудимых из… Нью-Йорка в… Вашингтон для дальнейшего разбирательства».

Следующее заседание по делу назначено судом на 14 февраля.

По версии министерства юстиции США, конфискованные у супругов биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, были украдены ими при взломе криптовалютной торговой площадки Bitfinex в 2016 году. А для отмывания этих средств использовались различные изощрённые методы, включая создание вымышленных личностей и применение различных автоматизированных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокаты гражданина России и США Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, обвиняемых в США по делу о кибервзломе криптовалютной биржи Bitfinex, попросили освободить своих подзащитных под залог.

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