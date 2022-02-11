Оттава, , 03:27 — REGNUM Канадский высший суд решил заморозить доступ к средствам, которые собрали в качестве пожертвований протестующие против обязательной вакцинации дальнобойщики, передает телеканал CBC.

Канада

По его данным, протестующим удалось собрать $8,2 млн добровольных пожертвований через площадку GiveSendGo. Суд постановил заморозить доступ к этим средствам. Ранее канадским властям удалось прекратить сбор пожертвований для дальнобойщиков на другой площадке, там протестующие собрали около $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты дальнобойщиков против обязательной вакцинации начались в канадской столице Оттаве 29 января. Аналогичные акции проходят и в других городах Канады. При этом примером канадских дальнобойщиков вдохновились их коллеги из США и Европы, которые уже планируют аналогичные протестные акции.