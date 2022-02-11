Иркутск, , 03:28 — REGNUM Прокуратура Иркутской области оспаривает подписание дополнительного соглашения к договору аренды земли, на которой планировалась высотная застройка, и требует применить последствия недействительности сделки в виде возврата участка. Ответчиками в деле выступают администрация Иркутска, комитет по управлению муниципальным имуществом и АО «Специализированный застройщик «АЗГИ». По делу наложены обеспечительные меры, в том числе запрет на отчуждение спорного актива и запрет на строительство. Слушания в иркутском арбитраже по основному требованию назначены на 24 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано 2 февраля 2022 года. В нём надзорная инстанция оспаривает дополнительное соглашение от 24 августа 2020 года к договору аренды от 30 июля 2007 года. Прокурор требует возврата земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:47326.

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок имеет площадь 39 795 кв. м и предназначен для многоэтажной жилой застройки (высотной застройки). Его кадастровая стоимость — 11 067 387,45 рубля.

Прокуратура в материалах дела изложила свою позицию, указав, что «площадь земельного участка, предоставляемого обществу в аренду, не соответствует предельным параметрам, предусмотренным ПЗЗ для территориальной зоны особого градостроительного регулирования (ИЗ-805), поскольку в 8 раз превышает установленный градостроительным регламентом максимальный размер земельных участков, предназначенных для многоэтажной жилой застройки».

По делу наложены обеспечительные меры, которые обжалует застройщик. Решением суда властям города запретили любые действия, направленные на отчуждение участка, застройщику запрещено передавать свои права и обязанности по договору аренды, а также вносить его как вклад в уставной капитал и главное — запрещено использовать земельный участок для строительства объектов капитального строительства. Росреестру запрещено осуществлять регистрационные действия в отношении надела.

Отметим, АО «Специализированный застройщик «АЗГИ» в единой базе жилищного строительства фигурирует как застройщик девяти домов, шесть из которых в стадии строительства. АО входит в группу «Новый город».