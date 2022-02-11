Пекин, 11 февраля, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Китай разработал политику и меры по совершенствованию механизма перехода к экологически ориентированной энергетике по всей стране, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, передает 10 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

Страна ускорит создание чистой, низкоуглеродной, безопасной и высокоэффективной энергетической системы при одновременном углублении реформ механизмов и инноваций в энергетическом секторе, говорится в документе, совместно опубликованном комиссией и Национальным управлением энергетики.

К 2030 году будет сформирована модель производства и потребления энергии за счет неископаемой энергии, которая может как в основном удовлетворить растущий спрос на энергию, так и заменить запасы ископаемой энергии в больших масштабах, в то время как потенциал, обеспечивающий энергетическую безопасность, будет всесторонне усилен, отмечается в документе.

Китай пообещал достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Будут приняты более конкретные меры, в том числе по созданию новой энергетической системы, а также чистого и эффективного механизма эксплуатации и использования ископаемой энергии, говорится в документе и добавляется, что международное сотрудничество в секторе энергетического перехода будет еще более расширено.

Налогово-бюджетная и финансовая политика, поддерживающая энергетический переход, также будет внедрена, направляя больше национальных средств в сектор энергетического перехода и способствуя выпуску зеленых облигаций для соответствующих предприятий в секторе, говорится в документе.