Пекин, , 03:18 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с выражением сочувствия президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с заражением его и его жены вирусом COVID-19, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Реджеп Эрдоган и Си Цзиньпин Gov.tr

В своем послании Си Цзиньпин сказал, что, узнав об заболевании президента Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган, он и его жена Пэн Лиюань выражают им искреннее сочувствие и желают скорейшего выздоровления. Председатель КНР заявил, что китайская сторона продолжит решительно поддерживать Турцию в ее борьбе с пандемией.

Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию китайско-турецких отношений и готов сотрудничать с Эрдоганом, чтобы постоянно поднимать отношения стратегического сотрудничества двух стран на новый уровень.