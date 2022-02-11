Пекин, , 03:15 — REGNUM Китай и Соединенные Штаты проведут ряд мероприятий в ознаменование 50-летия визита бывшего президента США Ричарда Никсона в Китай, сообщил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь на пресс-брифинге 10 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Ричард Никсон и Мао Цзэдун

В этом году исполняется 50 лет со дня визита президента Никсона в Китай и подписания Шанхайского коммюнике.

«Насколько я знаю, Китай и Соединенные Штаты проведут серию памятных мероприятий в ближайшем будущем, чтобы пересмотреть историю и заглянуть в будущее», — сказал Чжао, добавив, что соответствующая информация будет опубликована в надлежащее время.

Отметив, что Шанхайское коммюнике является первым совместным коммюнике, подписанным Китаем и Соединенными Штатами, Чжао сказал, что в нем установлены принципы, которым следует придерживаться в развитии двусторонних отношений, особенно принцип «одного Китая», который стал политической основой для нормализации китайско-американских отношений и установления дипломатических отношений.