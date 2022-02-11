Пекин, 11 февраля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Китай призвал Соединенные Штаты как можно скорее отменить дополнительные тарифы, санкции и другие репрессивные меры против него, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Китай упорно трудился над продвижением совместной реализации своего первого этапа экономического и торгового соглашения с Соединенными Штатами с момента вступления соглашения в силу, преодолевая многочисленные негативные последствия пандемии COVID-19, глобальной экономической рецессии и нарушения цепочек поставок, заявил на пресс-конференции представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Гао призвал Соединенные Штаты принять меры по созданию хорошей атмосферы и благоприятных условий для расширения торгового сотрудничества между двумя сторонами.