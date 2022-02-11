Москва, , 03:08 — REGNUM Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «112».

Зинаида Кириенко и Пётр Глебов Цитата из к/ф «Тихий Дон». реж Сергей Герасимов. 1957. СССР

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Актриса, которой 88 лет, оказалась в больнице после того, как потеряла сознание у себя дома. Кириенко получила известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Тихий Дон» (1957), «Судьба человека» (1959), «Любовь земная» (1974) и «Два капитана» (1976).

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