Москва, 11 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Анкара активно лоббирует свои интересы в России, используя, в первую очередь, возможности турецкого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Турецкий флаг

«У турок точно есть лоббисты в Москве. Причём, в турецкой внешней политике многие вопросы отдаются, что ли, на «аутсорсинг», вовне. И представляют интересы Турции не столько дипломаты, сколько бизнесмены. Турецкий бизнес активно работает в России, притом в стратегических отраслях, таких, как строительство инфраструктурных объектов, аэропортов и т.д. В России работают довольно крупные компании. Они тесно связаны с азербайджанским, арабским бизнесом. Зачастую турецкие интересы представляют даже не турецкие, а иностранные бизнесмены. И Турция здесь действует тонко, аккуратно, направляя ситуацию в нужное русло», — сказал эксперт.

Напомним, что в 2020 году товарооборот между Россией и Турции составил почти $21 млрд.