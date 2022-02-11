Пекин, 11 февраля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Непогашенные долги местных органов власти Китая составили 30,47 трлн юаней (около $4,79 трлн) на конец декабря 2021 года, показали официальные данные, передает 9 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Объем был значительно ниже верхнего предела почти в 33,28 трлн юаней, установленного высшим законодательным органом страны в начале прошлого года, говорится в заявлении Министерства финансов Китая.

В 2021 году объем выпуска облигаций местными органами власти составил 7,49 трлн юаней, в том числе 2,57 трлн юаней в виде общих облигаций и 4,92 трлн юаней в виде специальных облигаций. Срок действия этих облигаций составлял в среднем 11,9 года при процентной ставке 3,36%.