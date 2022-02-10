Пекин, 11 февраля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Китайские ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли находится не в обычном твердом состоянии, а в суперионном состоянии, сообщила Китайская академия наук, передает 10 февраля агентство Синьхуа.

Spiegel.de Пушечное ядро

Суперионное состояние или промежуточное состояние между твердым и жидким, состоит из твердого железа и жидких легких элементов во внутреннем ядре Земли, согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале Nature.

Помимо железа, долгое время считалось, что некоторые легкие элементы находятся во внутреннем ядре Земли из-за его меньшей плотности, чем у чистого железа. Хотя в качестве кандидатов были предложены кремний, водород, углерод и кислород, их состояние во внутреннем ядре редко рассматривается.

Совместная группа исследователей из Института геохимии Китайской Академии наук и Пекинского Центра передовых исследований в области науки и технологий высокого давления провела исследования нескольких сплавов железа и легких элементов в условиях имитационного внутреннего ядра Земли высокого давления и высокой температуры.

Они обнаружили, что легкие элементы водорода, кислорода и углерода в железе переходят в суперионное состояние в условиях внутреннего ядра, демонстрируя высокую диффузию, подобную жидкости. Это показывает, что внутреннее ядро Земли может находиться в суперионном состоянии, а не в обычном твердом состоянии, говорится в документе.