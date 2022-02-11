Омск, 11 февраля, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Банкротные претензии от казённого учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства» получило ООО «Проектный институт «Омскдорпроект». Арбитраж области пока не принял исковое заявление и не назначил дату слушаний, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от управления подан 4 февраля 2022 года. Основанием заявлен долг в размере 500 тыс. рублей.

В 2020 году управление подавало три финансовых иска. Например, в середине декабря 2020 года по одному из них была взыскана неустойка по госконтракту на выполнение изыскательских и проектных работ на капитальный ремонт автомобильной дороги. Сумма составила 613 428 рублей.

В ЕГРЮЛ институт зарегистрирован в сентябре 2003 года. В декабре 2021 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из реестра, так как были выявлены недостоверные данные. Директор и владелец ООО — Александр Грико.

По открытым данным, институт был исполнителем порядка 50 госконтрактов на общую сумму свыше 109 млн рублей. Из них 30 были подписаны с управлением дорожного хозяйства Омской области.