Пекин, 11 февраля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили, что сокращение дозы озона вдвое может увеличить урожайность пшеницы более чем на 20%, сообщила газета Science and Technology Daily, передает 10 февраля агентство Синьхуа.

Рис. 3. Нарастание поражения приземным озоном листьев табака, одного из самых чувствительных к озону растений

Согласно отчету, растущая концентрация поверхностного озонового загрязнения препятствует росту сельскохозяйственных культур и снижает урожайность.

Исследователи из Нанкинского университета информационных наук и технологий работали в сотрудничестве с девятью другими учреждениями над оценкой относительной потери урожая риса, пшеницы и кукурузы из-за озона, объединив эксперименты по повышению уровня озона по всей Азии и мониторинг воздуха примерно в 3000 местах в Китае, Японии и Южной Корее.

Они обнаружили, что общая ежегодная потеря урожая сельскохозяйственных культур, вызванная озоном, оценивается в $63 млрд в Восточной Азии, согласно недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале Nature Food.

Более конкретно, урожайность пшеницы, риса и кукурузы в Китае могла бы быть повышена на 21%, 10% и 4% соответственно, если бы озоновый слой был сокращен вдвое с помощью мер по сокращению выбросов.

Исследователи предложили принять меры по смягчению последствий для контроля выбросов озона и адаптивных агрономических мер против повышения уровня приземного озона в Восточной Азии.