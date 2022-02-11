Петропавловск-Камчатский, , 02:55 — REGNUM Власти Камчатки решили часть больничных коек, ранее выделенных для лечения больных с COVID-19, переориентировать на оказание плановой медицинской помощи. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В больнице

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Данное решение было принято несмотря на продолжающееся в регионе увеличение госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По заявлению ведомства, оказание бесперебойной медицинской помощи пациентам терапевтического профиля является «одной из наиболее важных задач системы здравоохранения Камчатского края». А имеющийся коечный фонд в 506 мест является достаточным для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

пресс-служба правительства Камчатского края «Именно поэтому было принято решение о сокращении фонда на 40 коек на базе ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница №2».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке от COVID-19 привили уже 138 тыс. человек, что составляет более 70% от подлежащего вакцинации взрослого населения.

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