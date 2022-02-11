Пекин, , 02:53 — REGNUM Китайские ученые обнаружили новый вид веерокрылых паразитов в горах Гаолигун в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Алёна Васнецова. Поразительные паразиты

Их выводы были опубликованы в международном журнале ZooKeys. Ученые подтвердили, что паразиты, обнаруженные у двух видов ос (Vespa velutina и Vespa bicolor), принадлежали к одному и тому же виду. После объединения митогеномных данных и морфологических признаков этот вид был идентифицирован как новый вид рода Xenos.

«В настоящее время в Китае зарегистрировано около 30 видов веерокрылых паразитов с», — сказал младший научный сотрудник Куньминского института зоологии Китайской академии наук Ли Сюэянь.

Объединяя три области биологического разнообразия, включая Гималаи и обширные горы в Южной Азии, горы Гаолигунг являются домом для примерно 17% высших растений, примерно 30% млекопитающих и 35% птиц в Китае.