Париж, 11 февраля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, французский вирусолог Люк Монтанье скончался во Франции. Об этом 10 февраля сообщило издание Le Monde.

ucalgaryfacultyofmedicine Люк Монтанье

Ему было 89 лет. Смерть насупила 8 февраля в коммуне Нейи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен). В 1983 году Монтанье и его коллега Франсуаза Барре-Синусси открыли вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

В апреле 2020 года вирусолог в интервью телеканалу CNEws заявил, что новый коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственно в лабораторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в возрасте 103 лет умер французский писатель, поэт и драматург Рене де Обальдиа.

Читайте также: Ушел из жизни французский писатель Рене де Обальдиа