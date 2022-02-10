Куньмин, Китай, 11 февраля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Двадцать разновидностей редких диких животных, находящихся под охраной государства, были обнаружены в национальном природном заповеднике в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Якопо де Барбари. Натюрморт с куропаткой, латной руковицей и арбалетным болтом. 1504

Исследователи в Национальном природном заповеднике горы Умэншань в провинции Юньнань запечатлели различных диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, снятых инфракрасными камерами в период с марта по ноябрь 2021 года. В течение этого периода осуществлялся мониторинг дикой природы, включая крупную индийскую циветту, сычуаньскую куропатку и эмэй-шаньскую лиоцихлу, находящихся под защитой государства высшего уровня, а также других животных, находящихся под угрозой исчезновения.

«Результаты мониторинга свидетельствуют об улучшении экологической обстановки в заповеднике. На основе дальнейшего анализа данных мы определили распределение и численность особей видов, находящихся под охраной государства», — сказал представитель административного бюро заповедника Ли Пэнъин.

Национальный природный заповедник горы Умэншань, расположенный в городе Чжаотун в провинции Юньнань, занимает площадь более 26 000 гектаров. Он обеспечивает укрытие для редких и находящихся под угрозой исчезновения эндемичных видов и охраняет субтропические вечнозеленые широколиственные леса.