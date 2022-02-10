Пекин, 11 февраля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Китай стремится снизить интенсивность образования твердых промышленных отходов в сталелитейном, цветном металлургическом и химическом секторах к 2025 году, значительно улучшив утилизацию сыпучих твердых отходов, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные отходы

Согласно плану, совместно разработанному Министерством промышленности и информационных технологий и семью другими правительственными органами, к 2025 году в Китае будет обеспечено устойчивое развитие сектора возобновляемых ресурсов. Согласно плану, коэффициент утилизации сыпучих твердых промышленных отходов достигнет 57%.

Меры включают усиление технологической и промышленной модернизации для сокращения количества твердых отходов и содействие стандартизированному использованию возобновляемых ресурсов, таких как стальной лом и пластмассы. Меры также включают совершенствование системы утилизации и утилизации старых аккумуляторных батарей.

Китай добился прогресса в предотвращении загрязнения твердыми отходами благодаря усилению законодательства и надзора. Пересмотренный Закон о предотвращении и контроле загрязнения окружающей среды твердыми отходами вступил в силу 1 сентября 2020 года.