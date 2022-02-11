Пекин, , 02:40 — REGNUM Китай опубликовал план развития производства телесериалов, ужесточающий регулирование системы распределения доходов и уровней оплаты труда исполнителей, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

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План, опубликованный Национальным управлением радио и телевидения, направлен на содействие честной конкуренции в производстве телесериалов, предотвращение порочного расширения капитала и поощрение здорового взаимодействия между капиталом и развитием отрасли.

Согласно плану, в ближайшие несколько лет администрация будет настаивать на создании стандартизированных и институционализированных платежных контрактов по единой форме.

Говорится также, что злоупотребления, включая уклонение от уплаты налогов и предоставление платежей, значительно превышающих нормальный уровень, будут серьезно рассматриваться и караться.