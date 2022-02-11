Пекин, , 02:36 — REGNUM Сталкиваясь со все более сложными внешними условиями и растущей неопределенностью, Китай полностью уверен в себе и способен поддерживать здоровый и устойчивый экономический рост, заявил сотрудник главного экономического планирования страны, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай сталкивается с тройным давлением сокращения спроса, потрясений предложения и ослабления ожиданий. Но его экономическая устойчивость, огромный потенциал, блестящие перспективы и долгосрочная устойчивая тенденция роста остаются неизменными, сообщил Синьхуа представитель Национальной комиссии по развитию и реформам.

Поскольку валовый внутренний продукт страны в прошлом году превысил 114 трлн юаней (около $18 трлн), ее способность бороться с рисками и потрясениями еще больше возросла. Энергоснабжение Китая заметно улучшилось благодаря увеличению мощностей по добыче угля и снижению цен, сказал чиновник, добавив, что его потенциал для роста потребления остается огромным, а развивающиеся отрасли переживают бум.

Чтобы справиться с рисками, Китай будет проводить разумную и эффективную макроэкономическую политику, укреплять координацию политики и твердо осуществлять стратегию расширения внутреннего спроса, сказал чиновник.