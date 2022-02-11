Пекин, , 02:32 — REGNUM Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), в логистической деятельности Китая наблюдался замедленный рост в прошлом месяце, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Китая Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Индекс эффективности логистики, который отслеживает объем бизнеса, новые заказы, занятость, оборот запасов и тарифы на коммунальные услуги в секторе, составил 51,1% в январе, что на 1,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Значения выше 50 процентов указывают на расширение, в то время как значения ниже 50 отражают сокращение активности.

«Под влиянием праздничных дней индекс эффективности логистики в январе продемонстрировал циклические колебания. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим месяцем, он остался в зоне расширения, демонстрируя стабильный старт сектора логистики», — сказал помощник президента CFLP Хэ Хуэй.

Субиндекс новых заказов составил 50,5%, а субиндекс ожиданий деловой активности составил 57,5%. По данным федерации, цифры указывают на то, что сектор сохранит устойчивое развитие в ближайшем будущем.

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