В Китае замедлился рост логистической активности в январе
Пекин, 11 февраля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), в логистической деятельности Китая наблюдался замедленный рост в прошлом месяце, сообщает агентство Синьхуа.
Индекс эффективности логистики, который отслеживает объем бизнеса, новые заказы, занятость, оборот запасов и тарифы на коммунальные услуги в секторе, составил 51,1% в январе, что на 1,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Значения выше 50 процентов указывают на расширение, в то время как значения ниже 50 отражают сокращение активности.
Субиндекс новых заказов составил 50,5%, а субиндекс ожиданий деловой активности составил 57,5%. По данным федерации, цифры указывают на то, что сектор сохранит устойчивое развитие в ближайшем будущем.