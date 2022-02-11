Лондон, , 02:32 — REGNUM Властям Великобритании необходимо заставить Украину выполнять Минские соглашения, если они хотят деэскалации напряженности, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

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«Мы бы сильно хотели, чтобы Франция, Германия, США, Великобритания вместо ультиматумов побудили Украину полностью выполнять минские соглашения, особенно их политическую часть», — подчеркнул он.

Келин добавил, что Киев настаивает на проведении репрессий в Донбассе, что совершенно противоречит договоренностям. При этом украинские власти отказались добавлять в конституцию страны положение об особом статусе Донбасса, что также нарушает Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала ввести санкции против России в случае якобы вторжения на Украину. Также она заявила о возможном введении санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2».

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