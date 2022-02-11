Пекин, , 02:30 — REGNUM Почтовый и курьерский сектор экономики Китая демонстрировали устойчивый рост во время празднования Китайского Нового года или Праздник весны, сообщило Государственное почтовое бюро, передает агентство Синьхуа.

Почта Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Согласно свежим данным данным, с 31 января по 6 февраля почтовыми и курьерскими компаниями страны было получено и доставлено 749 млн посылок. Эта цифра на 16% увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года по лунному календарю. За этот период количество полученных посылок выросло на 12,04% в годовом исчислении до 420 млн, в то время как доставленные посылки достигли 329 млн, что на 21,6% больше в годовом исчислении, показали данные.

Китайский Новый год, важный традиционный праздник, также знаменует пиковый сезон потребления. Экспресс-посылки и онлайн-поздравления с Новым годом, в которых содержатся самые искренние пожелания от родственников и друзей, стали важной частью празднования.