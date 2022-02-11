Москва, , 02:25 — REGNUM Приблизительно 6 млн компонентов российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» были выпущены в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин 10 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским главой Касым-Жомартом Токаевым.

Ампула с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выпуск препарата налажен на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Путин отметил, что Россия и Казахстан активно развивают сотрудничество в сферах фармацевтики и медицины. Он напомнил, что РФ пришла на помощь казахстанской стороне в самый острый период пандемии, направив в республику «внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Казахстан доставили 150 тыс. доз российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» для ревакцинации населения страны.

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