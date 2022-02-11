Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Военные США не будет отправлены на Украину ни при каком сценарии развития событий. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден в интервью, фрагменты которого были обнародованы 10 февраля телеканалом NBC.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На вопрос журналиста, какой сценарий для американского лидера включает отправку на Украину американских военнослужащих, Байден ответил, что такого сценария просто нет. Глава Белого дома добавил, что в случае, «если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну».

Кроме того, президент США призвал сограждан немедленно покинуть Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно выехать из этой страны.

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