Москва, 11 февраля 2022, 02:18 — REGNUM Ракета-носитель «Союз» должна 4 марта стартовать с космодрома Байконур в Казахстане и вывести на орбиту очередную партию из 36 спутников британской компании OneWeb. Об этом компания — оператор запуска Arianespace в ночь на 11 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее компания подтвердила успешный вывод на орбиту 34 спутников OneWeb, которые в космос вывела ракета-носитель «Союз-СТ-Б», в ночь на 11 февраля стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Пуски в интересах британской компании проводятся по контракту Главкосмоса (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) с оператором Arianespace. Всего на 2022 год запланировано семь коммерческих запусков российских ракет со спутниками OneWeb.
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