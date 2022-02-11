Москва, , 02:18 — REGNUM Ракета-носитель «Союз» должна 4 марта стартовать с космодрома Байконур в Казахстане и вывести на орбиту очередную партию из 36 спутников британской компании OneWeb. Об этом компания — оператор запуска Arianespace в ночь на 11 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Спутниковая группировка OneWeb © OneWeb

пресс-служба Arianespace «Следите за обновлениями, наш следующий запуск OneWeb запланирован на 4 марта с космодрома Байконур в Казахстане. Нам не терпится увидеть, как наша ракета-носитель «Союз» выведет на орбиту ещё 36 спутников OneWeb».

Ранее компания подтвердила успешный вывод на орбиту 34 спутников OneWeb, которые в космос вывела ракета-носитель «Союз-СТ-Б», в ночь на 11 февраля стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Пуски в интересах британской компании проводятся по контракту Главкосмоса (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) с оператором Arianespace. Всего на 2022 год запланировано семь коммерческих запусков российских ракет со спутниками OneWeb.

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