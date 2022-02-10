Киев, 11 февраля, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Украинский военный эксперт и писатель Валентин Бадрак призвал власти Украины создать современные ракеты и ударить ими по российскому военно-промышленному комплексу (ВПК). Такое заявление эксперт сделал 10 февраля в эфире телеканала «Апостроф».

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По расчётам Бадрака, если у Украины будет 100−150 ракет дальностью 1500 км, то это даст возможность уничтожить производящий ракеты российский военный завод, расположенный в 70 км от российско-украинской границы. По мнению Бадрака, тогда Россия «задумается», нужно ли ей «вторгаться» на Украину.

Как уточнил Бадрак, у Украины есть технологии для производства ракет, а изготовить их может Павлоградский химический завод. Эксперт убеждён, что если конструкторы получат задачу сделать ракету с радиусом поражения не менее 500 км, то они справятся с ней.

Кроме того, Бадрак добавил, что у Киева есть технология для производства подобных снарядов, трудность лишь в их запуске: снаряды придётся сбрасывать с самолёта.

Украинский военный эксперт Бадрак не впервые выступает с предложением создать новое супероружие и обрушить его мощь на Россию. Например, он предлагал внедрение «орды дронов-убийц», которые, по его мнению, смогут укрепить воздушное пространство Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украину поступила на двух самолетах очередная партия американского вооружения.