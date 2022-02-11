Брюссель, , 01:53 — REGNUM Власти Бельгии запретили проведение протестной акции дальнобойщиков «конвой свободы», запланированную на 14 февраля в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении администрации бельгийской столицы.

Брюссель JoaquinAranoa

«Федеральная полиция будет проверять автомобили на главных магистралях, ведущих в Брюссель, которые приедут протестовать в Бельгию. Регион и Брюссель издадут распоряжение, запрещающее проведение демонстраций с применением грузовиков на своей территории», — говорится в сообщении.

При этом глава МВД Бельгии добавил, что власти готовы усилить правоохранительные органы, чтобы пресечь попытки заблокировать столицу страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о проведении протестных акций запланировали дальнобойщики Соединенных Штатов. Они решили выступить против обязательной вакцинации, а также в поддержку канадских коллег, которые протестуют в Оттаве.