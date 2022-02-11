Вашингтон, 11 февраля 2022, 01:48 — REGNUM Госдепартамент США 10 февраля рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно выехать из этой страны. Об этом говорится в распространённом внешнеполитическим ведомством уведомлении.
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Как следует из рекомендации Госдепа, поездки на Украину следует отменить «в связи с возросшей угрозой российских военных действий», а также из-за ситуации, сложившейся в стране с распространением COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Соединённых Штатов на Украине может переехать из Киева в западные области страны из-за якобы угрозы возможной эскалации ситуации.
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