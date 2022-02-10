Вашингтон, 11 февраля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Крушение в американском штате Аризона потерпел истребитель «Мираж» F1, принадлежавший компании-подрядчику Пентагона. Об этом 10 февраля передала пресс-служба военно-воздушных сил США.

KGyST Истребитель «Мираж» F1

Он упал примерно в 24 км к северо-западу от авиабазы «Люк» над территорией, где нет населенных пунктов. Пилот воздушного судна успел катапультироваться и получил незначительные травмы.

Истребитель выполнял тренировочный полет. Устаревшие самолеты французского производства используют в США для имитации противника при обучении пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Южно-Китайском море при попытке совершить посадку на американский авианосец «Карл Винсон» упал в воду истребитель ВВС США F-35.