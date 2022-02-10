Лилль, Франция, 11 февраля, 2022, 01:35 — ИА Регнум. «Милан» предложил 22-летнему центральному защитнику «Лилля» и сборной Нидерландов Свену Ботману пятилетний контракт, по которому футболист будет получать 2,5 миллиона евро за сезон. Об этом 10 февраля сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Свен Ботман сыграл в шестнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной голевой передачей и получил одну желтую карточку. Также футболист принял участие в трех матчах группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

На данный момент нидерландского защитника оценивают в 30 миллионов евро (transfermarkt). Соглашение Ботмана с «догами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что 22-летнего футболиста также претендует «Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге 2021/22.