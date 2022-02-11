Манчестер, Великобритания, , 01:22 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино может покинуть французский клуб и возглавить «Манчестер Юнайтед».

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

Как сообщается издание The Telegraph, в назначении аргентинского специалиста на пост главного тренера «красных дьяволов» заинтересовано большинство игроков «Манчестер Юнайтед». Некоторые игроки команды высоко ценят навыки Почеттино и его тренерский опыт в лондонском «Тоттенхэме».

На данный момент «Манчестер Юнайтед», одержав одиннадцать побед и набрав 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Манкунианцев» с 3 декабря 2021 года возглавляет немецкий функционер Ральф Рангник.