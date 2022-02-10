Ла-Пас, 11 февраля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Решение отложить начало слушаний по делу о госперевороте, в котором обвиняется бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, принял боливийский суд. Об этом 10 февраля сообщило издание El Deber со ссылкой на председателя судебной инстанции Хермана Рамоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Такой шаг объясняется тем, что назначение даты слушаний прошло с нарушениями. Министр юстиции Боливии Иван Лима заявил, что судебный процесс может быть перенесен на середину марта 2022 года. Аньес находится под стражей с 13 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Жанин Аньес объявила голодовку в тюрьме. Лидер партии «Движение за социализм» Гуальберто Ариспе назвал это заявление арестованной политическим.