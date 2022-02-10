Москва, 11 февраля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. За прошедшую неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 65 летательных аппаратов, принадлежащих иностранным государствам, которые проводили разведку вдоль государственной границы РФ. Такие данные Минобороны России приводит в инфографике газета «Красная звезда».

Http://foto-transporta.ru Американский самолёт-разведчик U2

В течение недели, согласно инфографике, разведку у российских границ вели 50 самолётов-разведчика и 15 разведывательных беспилотных аппаратов (БПЛА). все полёты контролировались российскими РЛС.

С целью предупреждения нарушения границ РФ российские истребители из состава дежурных сил ПВО вынуждены были три раза подниматься на сопровождение иностранных воздушных судов.

Уточняется, что нарушений государственной границы РФ допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на прошлой неделе более 60 самолётов и разведывательных БПЛА иностранных государств обнаружили российские РЛС возле границ России.